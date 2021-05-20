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【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

股市 15:45 2021/05/20

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【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣瀉30%後反彈曾重上40000美元

比特幣（Bitcoin）周三出現小幣災，在內地重申全面封殺比特幣等虛擬貨幣支付應用，並且在「挖礦」重地內蒙設立舉報平台，比特幣周三跌穿40000美元，同晚兩大交易平台出現系統故障，令比特幣恐慌性單日挫3成，低見30000美元水平。不過，方舟投資（Ark Invest）Cathie Wood、特斯拉Tesla馬斯克，以至孫宇晨等人均力撐比特幣，Cathie Wood更揚言比特幣可見50萬美元，比特幣於周四價格回穩，重上40000美元水平。

比特幣單日曾瀉30%　內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用，詳情請看【下一頁】

至下午3時40分，比特幣曾經重上41000美元水平，最新報40590美元，24小時升1.6%，相當於從昨晚恐慌市中收復所有跌幅。

於香港時間周四早上8時，比特幣「恐慌與貪婪指數」（Fear and Greed Index）最新由23跌至11，市場情緒現時極度恐懼。

科技股女股神、獲本港網民稱為「契媽」的Cathie Wood表示，仍預期比特幣能升至50萬美元。她指，由於因憂慮通脹，股市中高波動性板塊遭拋售，比特幣也在下跌，表示當市場非常情緒化時，永遠不知低點有多低，認為現在正處於一個「潰敗」階段。無論資產是什麼，都是一個購買的絕佳時機。

特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文，表示Tesla有Diamond Hand（鑽石手）。鑽石手代表堅定持倉，意味誓不減持。

另外，加密貨幣Tron創辦人孫宇晨以真金白銀支持。孫宇晨表示「buy the dip」（逢低買入），斥1.53億美元大舉買入比特幣，於平均價格36868美元買入4145枚比特幣。另外，他又以近1.4億美元買入5.4萬枚以太幣，平均價格2509美元。

【Bitcoin】比特幣一度跌穿40000、以太幣失3000美元　「極度恐懼」下或試哪一水平？

【Bitcoin】比特幣跌穿40000美元回落至Tesla披露買入前水平　Tesla帳面盈利大縮水

【巴菲特午餐】孫宇晨出4000萬與股神巴菲特進餐　巴菲特出4000元

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 馬斯克 Tesla 比特幣

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【股市走勢】瑞信：環球股市正陷入整固　或將調整更深
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