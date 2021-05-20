【美股收市】「幣災」收復大半失地 道指跌164點 納指喘定

虛擬貨幣泡沫爆破，比特幣昨一度重挫三成，與之相關的概念股急插，美股波動加劇 ; 道指周三早段一度瀉近590點，其後比特幣在低位大幅反彈，多隻重磅科技股回穩，帶動納指幾乎收復失地，道指跌幅也縮窄大半。

比特幣周三高低波幅達1.4萬美元，出現「人踩人」爭相拋售；Coinbase也表示，其網站、手機應用程式等部分中斷，正調查平台的間歇性當機。比特幣插至3萬美元低位獲得支持，本港時間今晨4時報39758美元，跌幅縮至7.1%。

道指收市報33896點，跌164點或0.5% ; 標指挫0.3%，收市報4115點 ; 納指最多跌231點，尾市一度轉升，收市跌3點，報13299點。

重磅科技股個別發展，「科技女股神」伍德(Cathie Wood)的旗艦基金Ark Innovation ETF (ARKK)挫1.8%，Facebook漲1.2%。伍德表示，仍然認為比特幣價格將漲至50萬美元。

與此同時，聯儲局公布上月底議息會議紀錄，部分官員認為如果經濟繼續取得實質進展，並朝向局方的目標進發，預期聯儲局將在未來幾次會議上，開始討論縮減量化寬鬆(QE)政策。美國10年期債息回升至1.6779厘。

投資者避險情緒高漲，資金繼續流入金市，紐約期金創4個月高，收市升0.7%，報1881.5美元。

股市走低、美國上周原油庫存增加，油價創三週低。紐約油下跌2.13美元，跌幅3.3%，收於63.36美元。

英國公布4月通脹數據，按年升1.5%，超預期的1.4%。歐元區4月通脹按年升1.6%，符預期。數據再度觸發投資者對環球通脹升溫的憂慮，拖累歐股低開低走，收市滑落1.5%，原材料板塊急挫4.1%。

責任編輯：柯志宏