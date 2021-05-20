【樓市現象】黃大仙居屋樓價拍得住私樓屋苑 德強苑645萬沽出 單位7年升值43%

疫情持續放緩，買家怕未來樓價更高，更急於入市，二手業主叫價更強硬，居屋樓價也水漲船高。日前黃大仙居屋德強苑一個兩個單位以645萬元沽出，樓價拍得住市區私樓。

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該行新近錄得黃大仙居屋德強苑成交，單位為A座高層05室，實用面積404平方呎，屬2房1廳間隔，座向東面，外望景觀開揚，單位原開價650萬元，最後「象徵式」減價5萬元，成功以645萬元(自由市場價) 易手，實用面積呎價15,965元。

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據了解，原業主於2014年購入上址，當時作價450萬元(已補地價)，持貨7年至今易手，賬面獲利195萬元，單位期內升值43%。

位於九龍橫頭磡富強街9號的德強苑，設有2座大樓，於2001年入伙，樓齡約20年，相對較年輕，該物業最大的賣點是十分鄰近港鐵樂富站，步行至該站只需要3至5分鐘，交通十分便利，而且也十分鄰近樂富廣場。

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是次德強苑的呎價近1.6萬元，十分貼近九龍區私人屋苑樓價，早前淘大花園D座高層2室，2房間隔，實用面積約390平方呎，以約648萬元沽出，實用呎租約16,615元。至於位於港鐵九龍灣上蓋的德福花園，現時部份單位的成交呎價也低於1.5萬元水平，較德強苑還要低，如I座低層03室，實用面積538方呎，屬2房間隔，日前以成交價795萬元，折合實用呎價14,777元。

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記者：陳詠妍