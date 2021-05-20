【恒指季檢】恒指周五季檢 10大染藍熱門逐個捉

恒指本周進行新一輪季檢。回顧上輪季檢，除了呼聲本來已高的海底撈(06862)，阿里健康(00241)和龍湖(00960)當時也分別壓倒擁有逾萬億元市值的大熱門京東(09618)入圍恒指，甚令市場跌眼鏡。惟這證明了入圍恒指除看股份市值，股份的行業代表性和上市時間的長短，也是能否成功染藍的關鍵。

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而恒指經過改制，中長期成分股可增至80至100隻成分股。因而可預期未來每次季檢，有力競逐染藍的股份料達10隻。綜合市值，上市時間和行業等因素，投資組今次選出10隻潛在染藍股，供大家參考。

恒指本輪季檢10大潛在染藍熱門:

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