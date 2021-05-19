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【開市9點半】比特幣一度急插三成　京東年度活躍用戶破5億　騰訊收市後公布季績

股市 06:45 2021/05/19

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（1）騰訊 （00700） 今日收市後公布第一季業績，市場預期上季收入按年增長24%。經調整純利按年升28%，如業績勝市場預期，將為大市提供動力。中國全面封殺虛擬貨幣，加密貨幣昨上演「幣災」，比特幣（Bitcoin）單日一度插三成，貼近3萬美元，連帶令美股氣氛疫弱，但隔晚中概股尚算企穩。恒指在假前升399點，周二收報28593點。

【Bitcoin幣災】比特幣曾瀉30%險守30000美元　閃現死機　內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用

（2）京東 （09618） 昨日公布業績，收入按年增長39%；Non-GAAP純利按年升33%，均超越市場預期，年度活躍用戶破5億。另外，網易 （09999） 及攜程 （09961） 亦公布了季績。

【京東業績】京東首季經調整純利增長33% 年度活躍用戶突破5億 美股曾跌逾4%

【網易業績】網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出

【業績|旅遊】攜程：內地長途旅遊完全復甦、五一增長強勁　首季經調整淨虧損收窄9成

（3）京東分拆京東物流上市，五大要事你不可不知。

【新股IPO】京東物流2618周五截止招股　認購前五大不可不知

（4）創興銀行  （01111）  獲提私有化，要約人越秀企業以協議安排方式私有化公司，每股作價20.8元，溢價約51%。

【私有化】越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行　涉資約51億元

（5）比亞迪  （01211）  舉行第100萬輛新能源汽車下線儀式，已故賭王何鴻燊之子何猷君成為特別嘉賓，他指一直有留意比亞迪漢EV車款，急不及待想駕駛比亞迪的新車，並向朋友炫耀。

【比亞迪1211】何猷君不止愛320萬跑車、購入比亞迪第100萬輛新能源車　比亞迪宣布進軍挪威（附圖片）

（6）散戶至愛富途（美：FUTU）公布季績，收入按年增長3.5倍，勝市場預期。

【業績】富途控股季度收入按年增3.5倍　股價盤前升2%

（7）誠哥又有新投資，今次是遊戲公司Bad Robot旗下的Bad Robot Games。

李嘉誠、騰訊有份投資的Bad Robot Games完成B輪融資 集資逾4000萬美元

（8）芯片供應緊張問題持續，外電引述數據指，半導體最新前置期長達17周，為歷史新高，反映買家願意等待供應避免缺貨。

【芯片荒】半導體交貨期升至17周創新高　Gartner：明年第二季度供求才恢復正常

【芯片大戰】台積電挑戰1納米以內芯片製程　與台大麻省理工成功研發「矽」替代品

（9）美國免佣綫上交易平台Robinhood，計劃最快下周披露首次公開招股（IPO）文件，目標6月下旬招股。

【新股IPO】Robinhood傳最快下周披露IPO文件、6月招股　曾遭巴菲特狠批

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 虛擬貨幣 銀行 GAAP 網易（美：NTES） 中國概念股 京東集團—SW（09618） 富途（美：FUTU） 網易－S（09999）
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