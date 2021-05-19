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已接種新冠疫苗旅客 歐盟料放寬入境要求

環球社會熱點 22:19 2021/05/19

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歐盟據報同意放寬海外旅客的入境要求，令來自非歐盟國家已完成新冠疫苗接種過程的旅客，今年夏天可以前往歐盟27個成員國旅遊，無需接受任何隔離。歐盟最新的「安全」國家名單，預期最快周五公布。

多個傳媒引述消息人士報道，歐盟27個成員國的代表，本月初已批准歐盟委員會提出的上述計劃，將會放寬現有的「安全」國家名單。

一眾來自「安全」國家，最少14日前已經接種歐洲當局所批准新冠疫苗的旅客入境。同行的兒童因無法接種新冠疫苗，故只須持有72小時內的陰性病毒檢測證明。

目前歐洲藥品監管局（EMA）分別批准使用輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、Moderna及強生（Johnson & Johnson）4種新冠疫苗，而強生是唯一的單劑疫苗。有指世界衛生組織（WHO）批准緊急使用的疫苗，歐盟亦會列入考慮。

歐盟的「安全」國家名單，現時只有澳洲、新西蘭、以色列、新加坡、南韓、泰國及盧旺達等7個國家上榜。外間相信英國今次將被列入名單。

由於歐盟要求上榜的「安全」國家，給予歐盟旅客對等的入境條件，故消息人士指，美國、中國等國今次不會被列入「安全」國家名單，但歐盟多國仍然歡迎已經接種兩劑新冠疫苗的美國或中國旅客入境。

責任編輯：嚴智勇

出入境資訊 出入境管制 歐盟 疫苗 病毒檢測 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） Moderna（美：MRNA） 輝瑞 AstraZeneca（美：AZN）

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