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創興銀行獲大股東越秀集團 每股溢價51%提出私有化

股樓投資 22:40 2021/05/19

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停牌逾周的創興銀行(01111)證實遭主要股東私有化。該行宣布，獲大股東廣州國有企業越秀集團提出私有化，每股作價20.8元即總代價約51億元。私有化作價較創興銀行本月6日停牌前的13.76元，呈51%溢價。越秀將不會提高註銷價，亦不保留如此行事的權利。私有化完成後，創興銀行將撤銷上市地位，該股於周四復牌。

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越秀集團表示，通過此次交易，小股東可以以現行成交價大幅溢價變現其投資創興銀行的股份。未來将可以在不攤薄獨立股東權益的情況下，向創興銀行持續注入資本，支撐創興銀行拓展和提升業務，邁上新的台階。

展望未來，創興銀行根據公司戰略計劃，将加快内地和香港多項業務的布局和提升，包括積極推進内地法人銀行籌建工作，以期獲得更紮實的長期發展動能。在此過程中，創興銀行在中短期内仍需要持續投入大量資金，同時意味着需要大量的資本補充。但從目前香港資本市場的實際情況出發，創興銀行未來的資本補充存在較大困難。2014年至2020年間，雖然創興銀行業績持續向好，但香港銀行業整體估值下行。

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因此越秀集團綜合判斷，在當前的市場條件下和可預見的未來中，創興銀行沒有從市場上籌集新股本的切實可行的機會，這将很大程度制約銀行未來的發展。越秀集團相信，交易完成後，創興銀行未來将能得到更好的資本補充。

中金公司(03908)和中信里昂擔任此次交易的聯席財務顧問。

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撰文 : 李尚毅

創興銀行（01111） 港股

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