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【新股IPO】中集車輛回歸A股獲批　集資約20億元人民幣

股樓投資 22:03 2021/05/19

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中集車輛（01839）指其申請在A股創業板上市已獲中證監註冊批文，是次在Ａ股上市擬發行不超過3.1億股，集資約20億元人民幣，而集資所得將主要投向高端製造體系建設。

京東物流2618入場費4380元 招股第二日孖展破千億，見【下一頁】

據招股書披露，中集車輛去年全年收入按年增13.3%至265億元人民幣，公司預期在2021年上半年營業收入可達145.1億至162億元人民幣，按年增長29.1%至44.1%。中集車輛於2019年7月在香港上市，目前主要分三大業務板塊，包括半掛車業務、快遞及專用車上裝。

延伸閱讀：同程藝龍首季轉虧為盈 股價大升逾一成 大摩指次季指引超市場預期

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記者：張以正

中集車輛（01839） A股 港股 IPO

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