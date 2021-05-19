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保利協鑫遭德勤跳船　稱5億人幣項目中止後已收回97%

股市 19:54 2021/05/19

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保利協鑫遭德勤跳船，稱5億人幣項目中止後已收回97%，圖為主席朱共山

保利協鑫 （03800） 宣布，德勤辭任核數師，通告引述德勤指出，在審計2020年度業績期間，德勤遇到一個問題，涉及約5億元人民幣項目的審計；保利協鑫委任國富浩華（香港）會計師事務所為新任核數師，未經審計的業績已於4月19日發布，稱將協助完成審計程序。股份繼續停牌。

【下一頁】保利協鑫業績：去年轉蝕62.5億

德勤所關注項目，是保利協鑫旗下一間附屬公司江蘇中能，訂立一份工採建合約，並已支付5.1億元人民幣，已於2019年經審核的財務報表及2020年6月底止半年未經審核的中期綜合財務報表列報。4月6日採建合約中止，獲退還4.95億元人民幣，即97%，餘額為合約費用，不獲退還，並聘請了法務會計師進行法務核查，以回應德勤關注事項，然而與德勤仍未達共識。

港交所於5月4日發布復牌指引，指針對核數師關注事項進行適當的獨立調查，其中將包括工採建合約的合理性，以及管理層向核數師披露的資料進行調查。

保利協鑫在委任法務會計師時指出，核查工採建合約的商業合理性，以及工採建合約的各簽約方是否關聯方。

保利協鑫去年11月開始發力，當時股價不足0.4元，今年2月高見3.88元，累升8.7倍，停牌前報1.98元，雖然較高位回落49%，但較起步位仍累升約4倍，市值496億元，為小投資者關注股份。

相關文章：

【停牌潮】保利協鑫能源﹕核數師未查完數 將繼續停牌

記者：譚志偉

港股 保利協鑫能源（03800） 停牌 德勤

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