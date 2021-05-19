【樓市現象】2004年大膽入貨蝶翠峰　今545萬沽　業主賺逾3倍

二手樓價連月錄升幅，不少業主趁機賣樓，其中有人於2004年低水入市，持貨至今賣樓，甚至在與買家議價後將物業減價25萬元出售，帳面仍賺逾3倍。利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-千色匯分行高級經理朱子華透露，元朗蝶翠峰11座低層F室，實用面積約477平方呎，屬兩房間隔，望內園景。單位由4月開始放盤，原叫價570萬元，放盤約一個月接獲買家洽詢，經議價後減價25萬元或約4.4%，最終以545萬元沽出，實用面積呎價約11,426元。

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據悉，原業主於2004年3月，以約129.8萬元購入上述單位，持貨約17年，現轉手帳面獲利約415.2萬元，物業升值約3.2倍。

朱子華補充，蝶翠峰本月至今累錄約4宗二手成交個案，平均成交實用呎價約11,756元，屋苑現時有約60個單位放售，叫價由550萬元起。

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