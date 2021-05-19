【疫市營商】YOHO MALL舉行年度MEGA SALE　網上買禮券低至49折

▲ （YOHO MALL提供）

疫情之下商場推出網上平台。新鴻基地產（00016）旗下商場YOHO MALL，今年新增「YOHO JETSO網」，將於5月27日正式上線。顧客可以7折價錢，購買55個品牌的電子購物禮券。並加推額外7折的限定早鳥優惠，折扣合共低至49折

商場截至6月30日期間，舉行MEGA SALE，推出線上及線下的購物優惠。推廣期內累積最高消費的前3名顧客，將會各自再可獲得10,000元豐澤禮券。

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YOHO MALL四項優惠詳情：

驚喜一：低至49折電子購物禮券

「YOHO JETSO網」面世，55間品牌共8,000張電子購物禮券，將以7折限時發售。首300名顧客成功在「YOHO JETSO網」購買禮券，可自動獲全單額外7折的早鳥折扣。即是49元可購買價值100元的電子購物禮券。

禮券發售日期：5月27日（星期四）中午12時起

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驚喜二：購物禮包

場內兒童及運動專區，匯聚近50間童裝、嬰兒用品、玩具精品及運動服裝店舖。首推「童樂購物禮包」及「動樂購物禮包」於「YOHO JETSO網」限量發售。禮包包括MY CINEMA YOHO MALL電影戲票贈券、運動或兒童專區購物禮券。

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驚喜三：全場商戶低至3折優惠

年度MEGA SALE與全場超過300個商戶，截至6月30日期間聯手推出低至約3折的優惠，涵蓋美妝、時尚服飾及飾品及影音家電等不同範疇。其中，Joy & Peace精選鞋履低至28折，而Glycel產品買滿1,288元，即送價值1,528元「泉淨燕窩再生套裝」。

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驚喜四：購物狂歡賞送總值逾60萬贈券

截至6月30日期間，商場會送出總值超過600,000元贈券。顧客只要消費達指定金額，即可獲贈達1,100元贈券。顧客在活動期間累積最高消費前3名，再可獲贈10,000元豐澤禮券。

責任編輯：馬意文