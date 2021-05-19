  • 30°C
香港時間 : 2021519日 (三) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】YOHO MALL舉行年度MEGA SALE　網上買禮券低至49折

商業 20:24 2021/05/19

分享：

（YOHO MALL提供）

疫情之下商場推出網上平台。新鴻基地產（00016）旗下商場YOHO MALL，今年新增「YOHO JETSO網」，將於5月27日正式上線。顧客可以7折價錢，購買55個品牌的電子購物禮券。並加推額外7折的限定早鳥優惠，折扣合共低至49折

商場截至6月30日期間，舉行MEGA SALE，推出線上及線下的購物優惠。推廣期內累積最高消費的前3名顧客，將會各自再可獲得10,000元豐澤禮券。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【阿里巴巴】阿里巴巴達摩院研發新古籍識別系統　古籍數字化準確率達97.5%

YOHO MALL四項優惠詳情：
驚喜一：低至49折電子購物禮券
「YOHO JETSO網」面世，55間品牌共8,000張電子購物禮券，將以7折限時發售。首300名顧客成功在「YOHO JETSO網」購買禮券，可自動獲全單額外7折的早鳥折扣。即是49元可購買價值100元的電子購物禮券。

禮券發售日期：5月27日（星期四）中午12時起

【疫市營商】Dyson推新甲醛空氣清新機　三大功能更勝上一代（多圖）

驚喜二：購物禮包
場內兒童及運動專區，匯聚近50間童裝、嬰兒用品、玩具精品及運動服裝店舖。首推「童樂購物禮包」及「動樂購物禮包」於「YOHO JETSO網」限量發售。禮包包括MY CINEMA YOHO MALL電影戲票贈券、運動或兒童專區購物禮券。

【疫市請人】信和集團招聘日提供逾千個職位　本月29日會展舉行

驚喜三：全場商戶低至3折優惠
年度MEGA SALE與全場超過300個商戶，截至6月30日期間聯手推出低至約3折的優惠，涵蓋美妝、時尚服飾及飾品及影音家電等不同範疇。其中，Joy & Peace精選鞋履低至28折，而Glycel產品買滿1,288元，即送價值1,528元「泉淨燕窩再生套裝」。

【商場活動】將軍澳中心設屁屁偵探特展　7大展區呈現繪本內容兼有遊戲

驚喜四：購物狂歡賞送總值逾60萬贈券
截至6月30日期間，商場會送出總值超過600,000元贈券。顧客只要消費達指定金額，即可獲贈達1,100元贈券。顧客在活動期間累積最高消費前3名，再可獲贈10,000元豐澤禮券。

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
今日
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
今日
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
今日
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難
今日
【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難

你可能感興趣

【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
今日 13:10
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
今日 14:30
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
今日 18:34
【素食商機】素食更普及　年輕人愛逛素食超市
商場 家電 時裝服飾 玩具 運動 電影 鞋履 豐澤 疫情 時尚

下一篇文章

【半導體短缺】豐田首次因半導體不足　日本兩間工廠將停產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【消費優惠】惠而浦網店5月18日至31日開倉　家電低至99元
【消費優惠】惠而浦網店5月18日至31日開倉　家電低至99元
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件