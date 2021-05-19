【Google IO懶人包】Google年度大會正式揭幕　Android 12、Google搜尋、地圖有咩新功能？

▲ Google I/O大會現正透過綫上舉行，官方已陸續宣布各種操作系統及功能更新。到底今年的發布會有何亮點？

每年一度的Google I/O大會現正透過綫上舉行，Google已陸續宣布各種操作系統及功能更新。到底今年的發布會有何亮點？以下將為大家整理各項功能更新重點。

Android 12 Beta 1已於今日正式推出，其更新涉及3大方向，包括：設計、效能與裝置連結功能。據悉Pixel 3或以後的Google Pixel、小米11系列、以及OnePlus 9 / 9 Pro、OPPO Find X3 Pro、Nokia X20等，將可馬上試用Android 12 Beta。另外據外媒報道，ASUS、Sharp、TCL和ZTE的手機，都可在稍後升級。

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Google地圖推出多時的Google實景（Live View）功能，未來將可在街景畫面上直接檢視實用資訊，包括由用戶所在地至該設施的距離。另外，街道地圖功能將會覆蓋多達50個城市，包括香港。該功能運用AI運算，將會在地圖畫面顯示行人路、斑馬線、安全島等設施的準確位置。

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責任編輯：李寶如