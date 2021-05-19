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【Google IO】Google相簿透過AI自製回憶相集　新增「Locked Folder」密碼設定功能

科技 20:00 2021/05/19

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Google相簿即將推出新的回顧照片集、搜尋照片中特定物件、合成3D照片，以及設定密碼保護相簿等多項新功能。

Google在本年Google I/O大會中，宣布Google相簿即將推出的多項新功能。當中包括新的回顧照片集、搜尋照片中特定物件、合成3D照片，以及設定密碼保護相簿功能等。

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Google相簿將透過AI技術，辨識照片中非顯眼的特徵，自動將照片合併為精選相集。例如系統將3張或以上形狀或顏色相近的照片，拼湊成一個「回憶」精選相集，讓用戶從相簿回顧有意義的時刻，預計該功能由今夏起推出。

用機器學習製作3D照片

Google也表示，用戶只要拍攝2至3張相近角度相片，Google相簿就會透過機器學習自動分析圖片，並串連成一組具有動畫效果的3D照片。另外，更新後的Cinematic moments功能，可模擬2張相近照片的動態，自動製成逼真的動態圖片。　

此外，Google相簿更推出「Locked Folder」功能，讓用戶可設定密碼保護，保存特定照片。該功能率先支援Google Pixel手機，Pixel用戶可在手機上直接將相片、影片儲存到資料夾中，日後該功能擴展支援至其他Android裝置。

責任編輯：李寶如

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