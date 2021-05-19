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【Google IO】地圖升級提供更多實用資訊　斑馬線位置都能顯示

科技 19:21 2021/05/19

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Google地圖功能升級 畫面顯示最相關資訊

對駕駛者或旅行尋路時非常實用的Google地圖，亦在Google I/O迎來多項功能升級。據了解，整體方向以直接向用戶顯示更多有用的資訊為主，新功能將會在未來數個月之內陸續更新上線。

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首先，已經推出多時的Google實景（Live View）功能，未來將可在街景畫面上直接檢視實用資訊，包括由用戶所在地至該設施的距離、街道符號將可清楚標示複雜的十字路口、用戶甚至可直接檢視周邊的商店及餐廳的相關資訊，例如繁忙程度、照片、用戶評價等。

Google實景（Live View）功能，將可在街景畫面上直接檢視實用資訊

詳盡街道地圖功能（Detailed street maps）已在去年8月推出，而Google宣布今年年底時，會覆蓋多達50個城市，包括香港。這功能運用AI運算，將會在地圖畫面顯示行人路、斑馬線、安全島等設施的準確位置，按比例呈現道路的形狀，方便行人，尤其輪椅使用者或推著嬰兒車的父母，計劃最合適的出行路線。

地圖畫面顯示行人路、斑馬線、安全島等設施的準確位置

用戶不同時間點或會需要不同的地圖資訊，I/O上介紹，未來應用會根據當前時段顯示地點最相關資訊，上午8時開啟 Google 地圖的話，系統會標示附近已開始營業的咖啡店，而在下午5點，則改為標示晚飯熱點。另外，應用亦會即時顯示區內繁忙熱點，如某街道或某社區是否比平日繁忙，供用戶出行規劃路線時參考。

按時段顯示不同的地圖資訊

另外，駕駛者方面，Google地圖的導航路線系統會應用人工智能與即時導航資訊，參考其他的汽車減速情況，判斷哪些路線最安全，盡量選擇無需突然煞車的路線。系統在辨識最快的行車路線時，會同時建議多一條最相近路線，幫助行車順暢安全。

責任編輯: 周俊霖

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