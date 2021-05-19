【iBond 2021】專家料明年通脹升2.4% iBond回報或逾兩厘包底息

▲ 花旗專家預期，明年通脹升2.2%，市料iBond回報有望超逾兩厘保證息率。

統計處將於周五（21日）公布4月份的整體消費物價指數（CPI），4位專家預計將重拾升軌，升幅介乎0.6%至0.8%。此外，花旗的專家預期，第3季本港通脹最厲害，錄得3.7%的漲幅才見頂。

事實上，3月份CPI已按年上升0.5%，若剔除紓困措施等影響，3月份的基本通脹則升0.2%，已扭轉今年首兩個月陷通縮、負0.3%的趨勢。

5位專家對港通脹預測，可按下圖了解

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華僑永亨經濟師李若凡及大新（02356）經濟師溫嘉煒齊料，4月份CPI錄得0.6%漲幅；而信銀國際經濟師李業勤博士更進取，預計升0.7%。可是，仍不及星展香港經濟師謝家曦預估的0.8%。

若以季度衡量，花旗投資銀行及財富管理策劃部主管黃栢寧預期，第3季CPI最厲害，升3.7%，遠較第2季的0.8%升幅為多，而第4季的升幅則稍為放緩至2.4%。

至於全年計，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖補充，料今年CPI升1.6%，明年升2.2%。李若凡預期，今年全年CPI只升1.7%，明年及2023年有望齊錄得2.1%的漲幅。上商研究部主管林俊泓相信，今年CPI升1.7%，畢竟失業率的回落幅度，以及經濟復甦等仍待觀望，但往後兩年，受低基數效應，以及疫後報復式消費等影響，明年升2.3%，2023年亦升2.2%。信銀的李業勤博士更樂觀，料明年升2.4%，後年才放緩至2.2%。而大新的溫嘉煒預測，明年CPI升2.3%，2023年更上揚2.5%。星展的謝家曦對媒體說，今年CPI料升2%，明年更可能急漲至2.5%，差距較大，但仍須視乎電子消費券、輸入性通脹、以至疫情反覆、及全球復甦狀況等變數所左右。

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正因業界憧憬市民積壓的消費將大爆發，將刺激未來兩年本港通脹或升逾2.2%或以上，將跑贏iBond的兩厘包底息。iBond（04239）昨天（18日）收報103.9元，上述官債至去年掛牌至今，最高曾見104.95元，低位102.65元，仍較面值100元高。

另方面，政府經濟顧問於上周五公布GDP時仍維持CPI預測，一如財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

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此外，專家以3大主因力薦iBond長短皆宜，首先，比併同屬低風險的港元定期存款，假如今年再推的iBond，墊底息有兩厘，遠勝一年港元定期存款息，最高僅得0.7厘，市面的長息有雙冠王，分別由騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）提供，在在凸顯iBond抽得過。

港元定存息最高達5厘，但屬中短期定存【下一頁】

其次，銀行水浸下，存息易跌難升，上周一（10日）滙豐（HSBC）更在今年內第5度減息，翌日（11日）輪到中銀香港（02388）及恒生（00011）跟減，目前恒生及兩大發鈔行的一年定期存款，乍現0.1厘超低息。

再者，五窮月不幸中咒，恒指易跌難升，市民的辛苦錢遂急欲尋避險兼抗通脹的投資工具，幾近零風險的iBond，可謂無風無浪穩賺息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪