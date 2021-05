澳洲禁公民由印度返國 商人滯留德里染疫客死異鄉

▲ 一名澳洲商人上月前往印度德里,受出入境禁令影響滯留德里期間感染新冠肺炎身亡。

澳洲政府因應印度疫情惡化,禁止澳洲公民由印度返國長達三周。一名澳洲商人上月前往印度德里,受出入境禁令影響滯留德里期間感染新冠肺炎身亡。澳洲政府實施禁令期間,已有最少兩名澳洲公民於印度去世,有家屬批評澳洲政府「抛棄」身處印度的公民。

47歲的死者坎特(Govind Kant)是一名居住於悉尼的商人,他的母親3月底離世,他上月由澳洲飛往印度德里處理母親的身後事。他本來打算在4月中乘坐飛機返國卻未能成事,改訂4月24日的機票返回澳洲。

但坎特偏偏在出發前確診新冠肺炎,要入院接受治療。澳洲政府其後宣布由4月28日至5月15日,禁止過去14日曾到印度的澳洲公民返國,違者或面臨最高監禁5年及罰款6.6萬澳元(約39.7萬港元)。

澳媒引述坎特的姐姐指,她在弟弟染疫期間曾出言嘗試安慰,坎特當時不斷表示「帶我走。」(get me out of here.)

可惜坎特的病情不斷惡化,周日(16日)於德里一間醫院離世。坎特生前任職的公司翌日發聲明,證實坎特客死異鄉的消息,並對他的妻子、兩名女兒等家人致以慰問。

澳洲政府禁止公民由印度返國,引起外界批評。不少人指印度的確診個案節節上升,多種藥物和醫療設備短缺,禁止公民回國等同無視他們的安危。

另外,澳洲政府實施入境禁令3日後,已有一名男子滯留印度死亡。一名女子於社交媒體發文控訴莫里森(Scott Morrison)政府抛棄在印度的澳洲公民,導致她的父親死於印度。

入境禁令結束後仍有近9,000名澳洲公民滯留印度,澳洲政府已恢復撤僑航班接載公民由印度返國,但仍然禁止商務航班由印度入境。

