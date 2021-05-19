【樓市故事】柏景灣業主減價「半球」吸客　買家無睇樓即衝入市

樓市旺，隨著二手盤源漸減，部份買家接受「唔睇樓照入市」，以免錯失購買優質靚盤的機會。香港置業奧運站維港灣分行首席聯席董事林佩玲表示，柏景灣有業主減價「半球」吸客，區內客「無睇樓」情況下即斥1,000萬元入市。

成交單位為柏景灣10座中高層E室，座向東北，兩房間隔，實用面積約471平方呎。林佩玲稱，單位以1,050萬元放盤3個月後獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約21,231元。據了解，買家為分支客，心儀物業為罕有放盤，即使放盤時有租客居住不開放睇樓，仍在「無睇樓」情況下拍板入市，以免錯失優質放盤。

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資料顯示，原業主於2017年5月以約860萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約140萬元，物業升值約16.3%。

林佩玲補充，本月至今柏景灣錄3宗買賣成交，較上月同期約2宗略放緩。

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