Black Lives Matter組織聲援哈馬斯 倡解放巴勒斯坦

控制加沙地帶的激進武裝組織哈馬斯，上周一（10日）向以色列發射多枚火箭炮，以色列旋即還撃，導致以巴衝突發生。其中積極關注及爭取黑人權益、保護他們免受歧視的美國組織Black Lives Matter，周一（17日）透過Twitter聲援巴勒斯坦人，並提倡解放巴勒斯坦，引來不少聲音質疑，組織是否支持巴勒斯坦恐怖分子所為。

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發起「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）示威的組織 Black Lives Matter，於周一在Twitter發表帖文，公開聲援巴勒斯坦人，表明組織會致力支持結束一切形式的殖民主義運動，並繼續倡導解放巴勒斯坦。帖文亦附上#freepalestine標籤。

積極發起支持巴基斯坦運動的左翼組織BDS movement其後回覆指，感謝 Black Lives Matter聲援，同時重申組織反對種族主義、白人至上主義，以及呼籲一同為世界和平團結。

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網上亦有不少聲音質疑Black Lives Matter，是否支持哈馬斯主動襲擊以色列的所作所為，甚至為聲援恐怖組織而做出對美國國家安全不利的行為。

哈馬斯屬巴勒斯坦激進恐怖組織，上周一突然向以色列發射逾千枚火箭炮，造成人命傷亡。以色列及後還撃，雙方衝突尚未平息。但部分組織把暴力行為及衝突原因咎於以色列，並稱其為種族隔離國家，對巴勒斯坦平民犯下戰爭罪或其他暴行。以巴衝突至今造成最少225人死亡，包括12名以色列人、213名巴勒斯坦人。

責任編輯：郭麗明