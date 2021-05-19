【新股IPO】京東物流2618周五截止招股　認購前五大不可不知

京東物流 （新上市編號：02618） 於5月21日（周五）截止招股，繼快手 （01024） 後，再有大型第一上市公司招股，其銷情甚為火熱，投資界看好京東物流表現，認為可打破近期新股首日破發的趨勢。投資者是否有意認購藍月亮？不妨先從下文了解一下再決定。

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招股詳情

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內地一體化供應鏈物流服務商排名第一

據灼識諮詢報告顯示，截止2020年，京東物流於內地一體化供應鏈物流服務商排名第一。京東物流其倉庫面積達2100萬、去年全年收入達556億元（人民幣，下同）、市佔份額達2.7%，均領先同行。

一手入場費4380元 一張頭鎚飛約4億元

京東物流全球發行6.09億股，香港發售部分佔3%，若投資者以「頂頭槌」認購，增加中籤機會，則需要認購約913.7萬股，涉資達4億元。由於銷情火熱，香港公開發售倍數超過63倍，其發售股份總數佔全球發行增至9%，即街貨增至54.8萬手。

市值高達2600億

京東物流是次招股價介乎39.36元至43.36元，較早前承銷團的估算較低，現時市值介乎2397.6億至2641.3億元。早前承銷團之一的美林發表報告預料，2021至2022年財年盈利狀況（earning profile）穩定下來的機會不大，最快2023年扭虧為盈，主要因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動所致。

基石陣容鼎盛 軟銀、淡馬錫有份投資

京東物流是次引入7位基石投資者，合其認購15.29億美元（118.5億港元）。

軟銀認購6億美元

淡馬錫認購17.05億港元

Tiger Global認購2億美元

中國國有企業結構調整基金認購1億美元

中國誠通投資認購6000萬美元

黑石認購1.5億美元

Matthews Funds認購1億美元

Oaktree認購1億美元

預期虧損擴大、毛利低於2020年同期

據招股書擴示，京東物流今年首季收乒入按年增64%至224億元；惟毛利則按年跌72.7%至2.3億元，公司解釋指，疫情及去年下半年大增運營的員工數量及擴大物流網絡，而導致盈利能力在短期內可能會發生波動。

公司又料虧損淨額將顯著增加，主要因可轉換可贖回優先股公允價 值的預期變動、政府就疫情支持受益預期減少及行政、銷售及市場推廣開支以及研發開支預期增加。

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記者：謝卓榮