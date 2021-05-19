【金價走勢】花旗料金價升穿千九關 上望目標1921美元

▲ 中東局勢緊張，加上內地封殺虛擬貨幣，刺激金價大升。

美滙指數跌穿90大關，刺激金價再發力追，昨晚紐約期金衝破1868美元的約4個月新高，美資大行花旗的專家指，若金價能突破1875美元的技術位，將試衝千九美元重大心理關口，上試1921美元。不過，名家普遍認為，暫難確認黃金已明確轉勢，可重拾大升浪。

多名專家對金價預測呈分歧，詳情可按下圖了解

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖昨晚（18日）回應本報查詢指， 技術上來看，金價升穿了1845至1865美元的阻力位置，此區間為近期上升軌道的頂部，200天移動平均線、以及今年2月10日的高位，故此自1月底以來的雙頂形態有機會改變。

陳正犖表示，金價如果升穿1875美元至1876美元，下一個較明顯的阻力位，要數1921美元。

金價最牛料見2000美元【下一頁】

問及該行會否大幅上調對金價的預測，不過，陳正犖補充，該行暫時維持金價目標預測。他拆解，金價暫難擺脫較弱勢的原因，大部分是由於市場預期2022年底聯儲局或縮減「放水」規模，以及憧憬疫情後、以至疫苗推出後全球經濟復甦，市況更有利原油、工業商品及其他資產，而非黃金。

而花旗另一專家、花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧於5月7日曾回應本報查詢指，預計3個月內金價目標為1675美元，而未來6個月至12個月目標為1575美元。

比特幣一度跌穿40000美元【下一頁】

此外，綜合外電的最新分析，自金價守穩1680美元的雙底水平回升，已不斷追落後，及至5月7日更升穿1800美元大關，而外電又引述花旗另一技術分析師指，要是金價再逢關破關，衝越千九關後，料再挑戰去年8月的2075美元高位。

恒生（00011）首席市場策略員溫灼培亦對媒體說，暫難言金價可重拾大升浪，畢竟市場變數仍甚多，如有數碼黃金之稱的比特幣，近期受監管風浪打擊，中東地緣政治再起，以及印度疫情影響其金飾購買力。而美國10年債息昨晚報1.645厘，料暫處於1.6厘至1.7厘橫行。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪