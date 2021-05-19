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【Google】Google年度大會Google I/O 推出多項新功能

環球政經 20:15 2021/05/19

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Google年度大會Google I/O於綫上舉行，一口氣推出多項新產品及功能，當中包括推出Android 12首款Beta版本，又公布Google地圖、Google相簿等新功能，同時亦宣布旗下穿戴式裝置平台Wear OS會跟SamsungTizen OS整合。

首先Android 12作業系統將是Android歷來規模最大的改變，由搭載Android 12的Pixel裝置開始，用家可以使用自己習慣的色調及重新設計的小工具，將其電話完全個人化，例如利用「抽取顏色」功能，當用家選擇想要的桌布時，系統將自動決定哪些顏色最顯眼，繼而整個作業系統都會套用這些顏色。

而Google亦重新設計底層系統以及簡化互動流程，讓Android裝置運算更快速、反應更靈敏、電源使用效率更好。

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相信有不少用戶都關注Google地圖的更新功能，公司是次則公布了5項新功能，包括全新的路徑規劃功能；強化的實景功能；「詳細地圖街道」功能在今年底前將支援超過50個城市；利用區域「繁忙程度」功能，掌握城市中相對擁擠的區域；按一天內的不同時段以及是否正在旅行，列出與使用者最相關的地點。

至於Google相簿則打造全新的「回憶」類型以及推出上鎖資料夾功能，受密碼保護後，用戶可以另外儲存相片。據報，上鎖資料夾會先於Google Pixel裝置推出，並逐步在更多Android裝置上推出。

另一方面，Google亦宣布旗下穿戴式裝置平台Wear OS會跟SamsungTizen OS整合為一個平台，以提供更快的性能、壽命更長的電池及更多智慧手錶應用程式。Google更表示，新的整合平台不局限於Google或Samsung產品可以運用，而是所有穿戴式裝置製造商都能夠在這個平台上新增客製化的使用者體驗。同一時間，Google亦會重新設計Wear OS，並改良Google地圖及Google助理應用程式。

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責任編輯 : 陳子謙

經濟 產品 Google Samsung 作業系統 Google I／O Android

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