【Google IO】Google推AI診斷工具　助用戶分辨皮膚健康狀況

▲ Google對外公布一項AI診斷工具，用戶只需透過手機拍攝3張照片，並回答相關問題，便能辨別皮膚疾病狀況。

不少人曾經受到皮膚疾病困擾，Google在年度I/O開發者大會中，對外公布一項AI診斷工具，只需透過手機拍攝3張照片，並回答相關問題，便能幫助用戶辨別皮膚疾病狀況。

＜＜【Google IO】Android 12數據存取監察 與App保持安全距離

＜＜【Google IO】Google加強電商服務功能 夥Shopify合作增商家曝光率

Google表示，該人工智能模型根據288種已知的皮膚狀況進行分析，結合用戶年齡、性別、種族及皮膚類型等因素，並利用約65,000張去識別化圖像，經診斷的皮膚狀況病例數據、數以千計健康皮膚例子等內容進行開發。

當用戶上傳不同角度的皮膚照片後，系統會要求用戶回答皮膚狀況問題，並由多個AI學習辨識組合中，判斷用戶皮膚的現況。另外，Google將會根據用戶現有的症狀，顯示經皮膚科醫生檢視過的資訊、常見問題的答案等資訊。

Google指出，此項工具平均達約84%準確率，現已成功通過臨床驗證，並在歐盟被CE合格認證中標記為I類醫療設備。Google透露，該工具將會在今年內推出測試版。

責任編輯：李寶如