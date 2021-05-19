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【周未好去處】Art Central 2021正式開幕！逐一看4大展區藝術作品

理財智慧 19:36 2021/05/19

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一年一度藝術展覽會Art Central 2021正式開幕！由本周四起，一連4日Art Central在灣仔會議展覽中心舉行，並開放予觀眾入場參觀，呈現香港以及海外一系列藝廊作品。

今年Art Central設置四大展區，其中主展區，又名為「中點」，展現出亞洲當代藝術核心的作品，如香港藝術家陳惠立及阮家儀、韓國大師Lee Kang-hyo及Song Kwang Ik的作品；另外，參展藝廊亦帶來藝術家徐沛之的中國水墨畫及書法等曾獲獎的作品、以及英國倫敦藝術家Timothy Hon Hung Lee等作品。

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此外，Art Central還分設了特設展區，大會特意對此名為「過位」，並一同展出多達3位藝術家的作品，包括LEE & BAE（釡山）帶來Jin-Wook Yeom的畫作、Sang-Sun Bae的攝影作品，以及You-Mee Lee的雕塑作品；Novalis Contemporary Art Design亦展示建築師倉俁史朗以及設計師Ettore Sottsass的設計作品；而藝途畫廊亦展出唐偉傑、森本由貴子以及海野良太的新作。

在個別展區，大會以個人展覽形式展出，並帶來意大利當代藝術家Stefano Perrone的作品、台灣知名陶藝家陳景亮的雕塑作品、以及出生於香港，現居加拿大的藝術家Peter Chan的作品等等。最後一個展區則名為「Here/There」的全新商業群展，展出因旅遊限制未能親臨香港參展的國際畫廊代理藝術家的作品。

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責任編輯：潘曉豐

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