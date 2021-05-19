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【半導體短缺】豐田首次因半導體不足　日本兩間工廠將停產

商業 20:00 2021/05/19

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疫情加劇了晶片供應的危機。汽車業界因半導體不足影響減產，但豐田汽車（簡稱，豐田）首次公布因半導體不足，將會在6月份停產。導致全球半導體不足的問題，再次顯現。

豐田過去未曾因半導體短缺停產，今次位於日本的兩家工廠，包括其子公司豐田汽車東日本旗下的岩手工廠、宮城大衡工廠，合共3條生產線，將於6月份暫停運作3天至8天。其預計影響約兩萬輛汽車生產，並有三種車型，如YARIS和YARIS CROSS等，有機會延遲交貨。

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全球汽車行業預測　今年損失1,100億美元
事實上，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）早前發布有關現時半導體持續短缺，對全球汽車行業造成的損失預測。該公司最新預計，短缺情況將令汽車製造商於今年損失1,100億美元的收入，較1月底估算的610億美元大增。其預料，合計2021年的汽車淨產量減少390萬輛。

艾睿鉑亞太區業務負責人謝芾(Shiv Shivaraman)表示，汽車行業面臨主要晶片製造工廠發生火災等問題，並因疫情加劇危機。汽車原始設備生產商和供應商需要利用最新的方法、技術和工具，持續加強供應鏈的彈性。

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責任編輯：馬意文

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