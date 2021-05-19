【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難

不少人因宗教原因，佛誕及一些特定日子也會茹素。近年亦多了因應環保、自身健康而茹素，加上素食產品越趨多元化，令素食店舖愈開愈多。但亦有小店坦言競爭日大經營遇困難，不看好對前景。

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位於黃大仙的「素園齋品店」負責人黃先生亦表示，近月生意表現平穩，而昨日佛誕的齋滷味定單爆滿，料帶動生意額比平日多約１成。該店主要客群為中年以上之主婦，他認為，近年愈來愈多年輕人接受素食食品，相信市場處於剛起步階段，仍有不少發展空間。

位於將軍澳的素食店「素Market」亦指，近期生意平穩，素食牙帶魚、酸甜齋比較受顧客歡迎。該店負責人李先生指，疫情下港人較常在家煮食，曾帶動銷售額增長。隨着素食在香港更為普及，亦多了較年輕、約30歲的顧客消費；但主要客群仍是集中於40至50歲左右。不過，最近限聚令放寬，餐廳晚市重開堂食，令其店收入減少3成。

李又指，近期有大型素食餐廳加入零售市場，把售價壓低至近乎「批發價」，令小店經營非常困難。以他所知，有不少小店亦捱不住而結業，故對前景不算樂觀。他又稱，現時「素Market」已有近400款產品，難以再擴闊產品線吸納客源，只可以考慮轉型或提供運費優惠等。

位於元朗的「養生健康素食店」負責人吳太表示，素食食品市場需求與以往分別不大。雖然疫下市民更關注健康等議題，但她認為，大眾對此類產品需求並沒有明顯大增，而消費者在疫下對素食食品的花費更趨保守。「疫情前顧客人均消費約 300至500元，現在卻買更少。」

該店以較年長及家庭客為主，並以大豆纖維及彷肉產品最為暢銷。吳留意到，隨着新豬肉熱潮興起，吸引更多年輕人查詢有關產品。不過，她不太看好市場前景，更提到台灣素食產品來貨價持續上漲，直言「生意難做」。

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記者：蘇穎琪、葉泳珊