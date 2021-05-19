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【拼多多PDD】拼多多「百億補貼」傳3月開始抽佣 目標今年GMV翻倍

新經濟追蹤 18:22 2021/05/19

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內媒報道，拼多多「百億補貼」3月開始抽佣，生鮮類目先行。

電商平台拼多多（美：PDD）擬加快流量變現，內地傳媒《晚點LatePost》報道，拼多多旗下頻道「百億補貼」今年1月向商家宣布開始抽佣，3月正式施行，抽佣比例為1%至3%。知情人士稱，各類目抽佣比例基本是天貓的一半，生鮮等部分類目現已先行實施。此前拼多多商家全站入駐實行「0佣金」。

報道續指，2020年「百億補貼」整體GMV（交易額）佔比在8%至10%之間，內部設置的目標為今年「百億補貼」GMV實現翻番。

中資券商料社區團購未來2至3年形成寡頭壟斷　看好美團及拼多多【下一頁】

「百億補貼」是拼多多2019年6月推出的促銷概念，旨在向一二線城市高購買力人群滲透，提高人均消費金額，優化商品供給，同時幫助推動平台形象從「低價劣質」向「低價正品」轉變。一位接近拼多多的人士稱，「百億補貼」目前是拼多多流量最高的頻道，每日約有1000萬訪客量。

「百億補貼」的品牌商品價格通常比全網其他平台的最低價再低10%至20%，商品均為國際、國內一二線品牌，但商家多數為品牌授權的經銷商。

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編輯：陳健婷

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