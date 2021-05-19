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【大行點睇】大摩料中移動回A 可集資540億元人幣 維持增持評級

股樓投資 18:49 2021/05/19

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大摩發表研究報告指，中移動（00941）近日建議發行人民幣股份，並於上海證券交易所的主板上市，公司建議發行不多於9.64億股，即佔擴大後股本的4.5%。中移動昨日升2.7%，報50.1元，成交21.9億元。

康希諾生物疫苗開始於內地接種 A股全日急升逾一成  詳情請看[下一頁]

大摩認為，以中移動2020年的市帳率1倍推算出其A股上市定價，中移動「回A」料可集資540億元人民幣。該行維持對中移動的「增持」評級，目標價65元。

【大行報告】招銀國際重申比亞迪「買入」評級　認為股價回調提供買入機會　予目標價282元  詳情請看[下一頁]

另外，中銀國際認為中移動繼中電信（00728）後「回A」將使其他中資電訊營運商受惠，因內地投資者可宜接參與投資。該行又指，中移動估值吸引且高質素，故「回A」可令投資者基礎多元化，重申對中移動「買入」評級。

  • 中移動大行目標價一覽：
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撰文 : 趙家盈

中國電信（00728） 中國移動（00941） 市帳率 電訊 大行報告 香港 上海證券交易所 人民幣 上海 集資

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