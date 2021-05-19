【東京奧運】IOC強調一定安全 料80%參與者打完疫苗

日本東京奧運即將在不足100日後開幕，但當地新冠疫情反彈，社會民意逐漸傾向反對繼續舉辦。國際奧委會（IOC）重申，舉辦東京奧運會不會威脅日本社會及運動員的安全，相信屆時會有80%參與奧運會人員已經接種新冠疫苗。

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IOC主席巴赫（Thomas Bach）周三（19日）參加視象會議時表示，相信在7月23日東京奧運會開幕前，會有超過80%奧運選手村已經完成接種，或是已預約接種新冠疫苗。巴赫亦否認東京奧運會取消，堅持其他大型運動賽事已經證明，只要做好防疫便可好好舉行。

巴赫重申，國際奧委會向日本政府及民眾保證，一定會安全舉辦東京奧運及殘奧，亦會盡力做好本份，保障日本民眾的健康安全。國際奧委會將增派醫療人員前往日本，支援日本政府更嚴格實行防疫措施。

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日本目前疫情有反彈趨勢，共9個都道府縣包括東京及大阪等，已實施緊急狀態令，希望抑止近日急速增加的確診人數。沖繩縣在單日確診人數突破新高後，已在周三要求納入緊急狀況宣言。

另外，東京醫療人員協會希望日本政府能夠說服IOC，可以取消舉辦東京奧運，並表明東京醫療系統難再負荷再一波疫情。而且，協會更警告夏天會帶來其他如中暑等相應疾病，屆時若醫療人手被分散協助舉辦東京奧運會，從而招致死亡人數上升，日本政府將需負上最大責任。

責任編輯：吳漢培