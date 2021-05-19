【上車盤】長沙灣有盤揀　ONE NEW YORK一房單位468萬沽

市區私樓愈來愈貴，若不嫌住細些少，其實也有選擇。中原歐陽振邦說，長沙灣ONE NEW YORK低層D室，實用面積241平方呎，一房間隔，望街景，今年一月放售，原本開價498萬元，最終累減30萬元，以468萬元易手，實用呎價19,419元。

以上述單位成交價計，若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要46.8萬元，月供16,642元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約39,859元。

資料顯示，ONE NEW YORK位於長沙灣青山道468號，於2007年底入伙，靠近明愛醫院，10分鐘內可步行到港鐵長沙灣、或荔枝角站。屋苑屬單幢樓設計，提供132伙，部分單位面積只約240平方呎，適合單身人士。翻查近期成交，今年2月，一伙中低層B室單位，實用面積238平方呎，以465萬元易手。

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歐陽振邦指，新買家為上車客，鍾情單位座向南方，加上入場銀碼符合置業預算，議價後即拍板入市自用。資料顯示，原業主於2010年9月，以189萬元買入單位，持貨快將11年，現賬面賺約279萬元，物業期內升值逾1.4倍。

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