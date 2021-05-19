【都市傳說】新垣結衣婚訊會衝擊日股？日網搞笑傳聞：女神結婚股市就會跌

女神結婚了，新郎不是我！「國民老婆」新垣結衣今日投下震撼彈，宣布與「逃避雖可恥但有用」同劇拍檔星野源結婚，令到一眾「老公」心碎滿地。日本網民對此消息就有另一搞笑傳聞，指知名藝人結婚，日本股市就會下跌。

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香港有「丁蟹效應」，日網就有「都市傳說」指知名藝人結婚，日股就會下跌，更舉例指崛北真希結婚時日股重挫895點、北川景子結婚時日股亦下跌了479點，就連福山雅治都「榜上有名」，他結婚時日股也下跌714點。最有趣的是，石原里美去年10月1日發出婚訊，湊巧遇上東京證券交易所系統故障，交易全日暫停，所以亦難怪日本網民會有此說法。

睇睇哪些男神女神結婚令到日股下跌：

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雖然日本股市今日都下跌了362點，不過新垣結衣的婚訊是在收市後才傳出，應該與她沒有關係，不過網民就戲言，新垣結衣結婚可能會導致東京證券交易所倒閉，傳說會否成真不得而知，只希望所有「結衣老公」都可早日平復心情。

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責任編輯：陳楚琨