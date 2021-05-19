  • 30°C
香港時間 : 2021519日 (三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水基金】北水基金十大愛股 潤啤碧桂園服務染藍大熱（附短片）

Hot Talk 17:45 2021/05/19

分享：

北水基金的10大愛股中，華潤啤酒及碧桂園服務有機會染藍。

恒指公司於本周五（21日）進行季檢，市場憧憬作逾半世紀以來最大變革，中金預計或多達19隻股份有望染藍，包括大熱華潤啤酒 （00291） 等，而內地媒體也甚關注，因不少北水基金有揸染藍熱門股份，如以首季公募基金首廿大持股計，潤啤佔第9位，40隻基金揸重貨，涉資逾72億元（人民幣，下同）。至於另一市傳大熱新貴、碧桂園服務 （06098） 也位列十大北水掃貨名單，33隻公募產品持貨總值62億元。

想知內地公募基金首季持倉20大港股，可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +2

另方面，市場仍聚焦重磅新經濟股，畢竟環球科技股早前連環爆殺估值風暴，本港的龍頭科網股更因反壟斷風暴而飽受雙重夾擊，更累及重倉抱團股的北水基金，內地媒體引述統計，春節後至5月中，不少主打港股的港股通基金急跌，押注抱團股更插水兩成，當中重災區是股王騰訊 （00700） 等，兩個月市值蒸發逾萬億元，且一度跌穿「南非底」595元的配股價，惹來業界連日關注，如光大陽光香港精選混合基金便下跌15%。

騰訊周四放榜，券商有何預測？【下一頁

明天放榜的騰訊，也受今次恒指季檢的大變天所影響，因自6月7日起，股王的權重由9.8%降至8%，同樣北水廿大愛股的友邦 （01299） ，也將從目前的9.2%削到8%。內地逾500多隻公募基金，視騰訊為核心資產，不知會否如追蹤恒指的北水指數產品，作被動減持。

另外，5月共有26隻基金成立，累計吸金353.62億元，暫乏爆款產品，最勁兩隻只各自吸資70億元。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【北水基金】騰訊市值蒸發萬億 累北水基金表現大跌

【北水基金】首季北水基金斥1100億元爆買港股 最愛騰訊美團港交所

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

碧桂園服務（06098） 華潤啤酒（00291） 騰訊控股（00700） 北水流入 港股通 港股 基金

上一篇文章

【拼多多PDD】拼多多「百億補貼」傳3月開始抽佣 目標今年GMV翻倍

下一篇文章

【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購213倍（附短片）
【美股期貨】道指期貨續跌181點　納指期貨跌1.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌181點　納指期貨跌1.1%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清