【北水基金】北水基金十大愛股 潤啤碧桂園服務染藍大熱

▲ 北水基金的10大愛股中，華潤啤酒及碧桂園服務有機會染藍。

恒指公司於本周五（21日）進行季檢，市場憧憬作逾半世紀以來最大變革，中金預計或多達19隻股份有望染藍，包括大熱華潤啤酒（00291）等，而內地媒體也甚關注，因不少北水基金有揸染藍熱門股份，如以首季公募基金首廿大持股計，潤啤佔第9位，40隻基金揸重貨，涉資逾72億元（人民幣，下同）。至於另一市傳大熱新貴、碧桂園服務（06098）也位列十大北水掃貨名單，33隻公募產品持貨總值62億元。

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另方面，市場仍聚焦重磅新經濟股，畢竟環球科技股早前連環爆殺估值風暴，本港的龍頭科網股更因反壟斷風暴而飽受雙重夾擊，更累及重倉抱團股的北水基金，內地媒體引述統計，春節後至5月中，不少主打港股的港股通基金急跌，押注抱團股更插水兩成，當中重災區是股王騰訊（00700）等，兩個月市值蒸發逾萬億元，且一度跌穿「南非底」595元的配股價，惹來業界連日關注，如光大陽光香港精選混合基金便下跌15%。

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明天放榜的騰訊，也受今次恒指季檢的大變天所影響，因自6月7日起，股王的權重由9.8%降至8%，同樣北水廿大愛股的友邦（01299），也將從目前的9.2%削到8%。內地逾500多隻公募基金，視騰訊為核心資產，不知會否如追蹤恒指的北水指數產品，作被動減持。

另外，5月共有26隻基金成立，累計吸金353.62億元，暫乏爆款產品，最勁兩隻只各自吸資70億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪