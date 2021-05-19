【BNO移民英國】臨床實證空污嚴重 促加強減少排廢

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，當地生活環境亦是港人關注議題之一。英國有首次研究運用臨床數據證實，當空氣污染加劇後對整個社會造成極大健康威脅，包括向家庭醫生求診人數增加，而且數字超乎研究人員想像。研究反映，當英國空氣質素變差，患哮喘的民眾求醫人數上升，當中兒童受空氣污染加劇影響的情況最為嚴重。

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英國研究指，柴油車輛所產生的廢氣導致空氣污染加劇，整體求診人數及醫生開出的處方吸入器的數量增加，其中兒童受空氣污染影響的情況最嚴重。研究已在倫敦南部進行5年，分析逾75萬宗有關呼吸道系統的求診個案，以及開出的處方呼吸器數量。

研究期間，蘭貝斯區(Lambeth)的顆粒污染物平均水平為21微克/立方米(µg/m3) 。研究人員發現，當污染物每周增加9微克時，兒童對哮喘及呼吸道感染的求診次數增加7.5%。當地的二氧化氮污染平均水平為51微克/立方米，當增加22微克/立方米後，相關求診人數亦上升6%。同時醫生開出的處方吸入器的數量亦大幅增加。

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負責研究的倫敦國王學院的阿什沃思(Mark Ashworth)表示，空氣污染情況較預期嚴重，兒童因空氣污染加劇的求診次數不斷增加，亦相信研究未完全反映當地空氣污染情況。由於研究只收集家庭醫生星期一至星期五﹑門診時間的數據，周末及晚上的求診人數並未列入是次研究中，阿什沃思估計，實際因空氣污染而求診的人數會更加嚴重。

研究亦確認，柴油車輛導致的空氣污染與呼吸道疾病密切相關。研究人員呼籲，政府需採取行動減少空氣污染，同時建議設立污染警告等級，讓民眾為空氣污染加劇做好準備。

2013年一名9歲女童Ella Kissi-Debrah 離世，法庭去年裁決，她因空氣污染導致死亡。死因裁判官在報告中提及，建議英國對顆粒污染物的限制需要減半，以符合世衛組織指引。他亦提議向公眾提供空氣污染警告，並培訓醫務人員，讓民眾了解更多空氣污染危險。

責任編輯：郭麗明