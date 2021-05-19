德里首長稱出現新加坡變種病毒 獅城反駁：來自印度

▲ 印度德里首長周二（18日）聲稱，新加坡出現一種新變種病毒株恐會傳入印度，呼籲禁止來自新加坡的航班入境。

變種病毒於全球多國肆虐，印度的新冠肺炎疫情一直未見緩和，單日死亡人數創新高。印度德里首長周二（18日）聲稱，新加坡出現一種新變種病毒株恐會傳入印度，呼籲禁止來自新加坡的航班入境。但新加坡駁斥上述講法，指新加坡有大量確診個案都是感染印度變種病毒株。

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印度德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）周二於社交媒體Twitter發文，聲稱有一種來自新加坡的新變種病毒株，可能會傳入印度帶來第三波疫情，他敦促當局禁止來自新加坡的旅客入境印度。

凱傑里瓦爾更轉發一則新聞，指新加坡政府警告該國已出現新變種病毒株，所以小學、初中和大專院校都會停課至5月28日學期結束為止。

新加坡衛生部（MOH）隨即發聲明反駁，強調不存在新加坡變種病毒（Singapore variant）。新加坡表示該國最近幾周有大量新增患者都是感染來自印度的B.1.617.2變種病毒，更指檢測顯示該變種病毒與新加坡幾個感染群組有關。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）也證實，新加坡政府已傳召印度高級專員，表達對德里首長有關新加坡變種病毒言論的強烈不滿。

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印度疫情仍未緩和，周三（19日）宣布單日新增超過26.7萬宗確診個案，累計逼近2,550萬宗個案。印度同日增4,529人死於新冠肺炎創單日新高，單日死亡人數已最少連續一周超過4,000。

德里為印度疫情重災區，德里政府一直批評莫迪（Narendra Modi）政府抗疫不力，包括不滿莫迪政府沒有為各地提供足夠的醫療氧氣，及在國内疫情嚴峻時出口新冠疫苗至海外。

責任編輯：鄭錦玲