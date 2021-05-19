【恒指季檢】中金預測再有5股 有望獲納入港股通

中金在本輪恒指季檢在即之際發表報告，除預測有多達19隻港股有力晉身恒指之外，亦對恒生綜合指數潛在變動發表看法。該行指，雖然恒生綜合指數每半年調整一次，本輪季檢料未對指數構成系統性調整，然而仍估計有個別符合條件的股份會被納入，成為港股通調整的主要依據。中金粗略推算，共有5股具備獲納入港股通的條件。

中金預測有力晉身港股通股份一覽：

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對於市場關注阿里巴巴(09988)等第二上市的中概股在何時獲入港股通，中金認為這些股份雖已具備入圍門檻，被納入時間仍具不確定性。惟該行亦假設，若南下資金在有關股份的持倉比例和目前已晉身港股通的股份相若，預料流入13隻中概股的潛在資金料達808億元。當中阿里巴巴佔584億元，緊隨其後的京東(09618)及網易(09999)，分別達91億元和30億元。其餘中概股包括萬國數據(09698)、百度(09888)、中通快遞(02057)等。

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