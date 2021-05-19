【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離

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Google年度I/O開發者大會今晨展開，公布一系列全新及升級產品及功能，當中包括Android 12。Google指，Android 12設有全新私隱版面（Privacy Dashboard）提高透明度，讓用家輕易管理及檢視應用程式存取權。
過去幾年，隱私問題已日漸成為Android的重點之一。現時，全世界有超過30億部Android設備。有外國傳媒指出，雖然Google為Android添設不同的管理私隱功能，但廣告客戶仍有可能在用戶使用其應用程式時，獲取其個人資料。然而，Google今次的更新明顯對隱私保護有更嚴格的考慮，預料未來的Google生態系統將會更加倍關注隱私問題。
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事實上，Google亦已在系統設定內，提供關閉廣告追蹤的選項，令應用程式無法按照用戶的使用習慣推送廣告。而Google亦指出，Android 12可讓用戶掌握應用程式有意獲取什麼及存取權，讓用戶與應用程式「保持安全距離」甚至劃清界線。
添實時提示功能 兩快捷鍵保私隱
Google指出，Android 12的Privacy Dashboard可讓用家在一個版面上，輕易管理存取權設定及檢視哪個應用程式在存取數據、有多頻密及存取哪些資料。同時，系統亦會以提示功能提醒用家，應用程式正在使用手機鏡頭或咪高峰，同時在快速設定新增兩個切換按鈕，方便用家快速關閉應用程式的數據存取權。
除了Privacy Dashboard外，Google亦藉全新的Android Private Compute Core保護用家個人資料，如當用家使用即時字幕（Live Caption）、聽聲辨曲（Now Playing）及智慧回覆（Smart Reply） 等功能時，資料包括聲音檔及語言處理只在終端裝置進行，不會經過網絡。
記者：楊匡然