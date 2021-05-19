【Google IO】Android 12數據存取監察　與App保持安全距離

▲ Android 12增設Privacy Dashboard後，用家在一個版面上輕易管理存取權設定及檢視哪個應用程式在存取數據、有多頻密及存取哪些資料。

Google年度I/O開發者大會今晨展開，公布一系列全新及升級產品及功能，當中包括Android 12。Google指，Android 12設有全新私隱版面（Privacy Dashboard）提高透明度，讓用家輕易管理及檢視應用程式存取權。

過去幾年，隱私問題已日漸成為Android的重點之一。現時，全世界有超過30億部Android設備。有外國傳媒指出，雖然Google為Android添設不同的管理私隱功能，但廣告客戶仍有可能在用戶使用其應用程式時，獲取其個人資料。然而，Google今次的更新明顯對隱私保護有更嚴格的考慮，預料未來的Google生態系統將會更加倍關注隱私問題。

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事實上，Google亦已在系統設定內，提供關閉廣告追蹤的選項，令應用程式無法按照用戶的使用習慣推送廣告。而Google亦指出，Android 12可讓用戶掌握應用程式有意獲取什麼及存取權，讓用戶與應用程式「保持安全距離」甚至劃清界線。

添實時提示功能 兩快捷鍵保私隱

Google指出，Android 12的Privacy Dashboard可讓用家在一個版面上，輕易管理存取權設定及檢視哪個應用程式在存取數據、有多頻密及存取哪些資料。同時，系統亦會以提示功能提醒用家，應用程式正在使用手機鏡頭或咪高峰，同時在快速設定新增兩個切換按鈕，方便用家快速關閉應用程式的數據存取權。

除了Privacy Dashboard外，Google亦藉全新的Android Private Compute Core保護用家個人資料，如當用家使用即時字幕（Live Caption）、聽聲辨曲（Now Playing）及智慧回覆（Smart Reply） 等功能時，資料包括聲音檔及語言處理只在終端裝置進行，不會經過網絡。

記者：楊匡然