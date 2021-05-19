【富途控股】首季業績勝預期 連續五季收入增幅達三位數 富途盤前股價升逾5%

在美國上市的中概股富途控股（FUTU）公布今年首季財務數據，其中收入為22.05億元人民幣，明顯優於市場預計14.92億元人民幣，按年增幅逾3倍，連續五個季度達到三位數增幅，而首季純利11.62億元人民幣，按年增近6倍，同樣優於市場預估的6.61億元人民幣。數據公布後，富途控股盤前曾升逾5%。

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今年首季，公司全球註冊用戶數到1424萬人，按年增七成，富途開戶客戶數目達到196萬，按佰增140%，有資產客戶數達到79萬，按年增231%，季度客戶留存率達到98.2%。另外，期內公司已於中國香港、美國、新加坡及歐洲等地有35張金融牌照及營業資格。

富途創辦人李華表示，富途未來將推動國際化策略，向海外持續傳遞中國優質的產品及服務，讓全球投資者更了解及投資中國新經濟公司。

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