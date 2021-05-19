【大行報告】招銀國際重申比亞迪「買入」評級　認為股價回調提供買入機會　予目標價282元

招銀國際發表研究報告，重申比亞迪(01211)「買入」評級，目標價282元，認為股價回調提供良好的買入機會。

報告稱，比亞迪近期股價顯著回調，但該行仍舊看好公司中長期上升動力，基於1)比亞迪新能源汽車龍頭地位有望隨DM-i系列產能釋放獲得鞏固 2)電池外供有望年內落地 3)缺芯大環境下，比亞迪半導體上市估值有望超預期。

招銀國際稱，比亞迪公布4月銷售數據，總銷量45234輛，按年增42%，按月增40.4%。新能源車型方面，乘用車方面銷售25662輛，按年增97.48%，其中包括純電動車型16114輛、插電式混合動力8920輛，以及新能源商用車628輛。漢4月出貨量為8177輛，與中國其他電動車製造商相比，漢銷量仍處於領先地位。

該行表示，DM-i系列有望成為爆款。以唐DM-i為例，其採用驍雲-插混專用1.5L渦輪增壓高效發動機、EHS電混系統以及專用功率型刀片電池。發動機熱效率達到43%，同時油耗僅為5.3L/100km，綜合續航達到1050km。該行認為，DM-i在售價及使用經濟性方面獲得大幅度提升。根據目前訂貨交付周期，該行認為比亞迪DM-i系列已獲得消費者認可，將隨着刀片電池產能釋放有望成為爆款。

另外，比亞迪半導體創業板上市有序推進。5月11日晚，比亞迪發布關於分拆其半導體業務至創業板上市的預案。比亞迪直接持有比亞迪半導體72.30%股權，為比亞迪半導體的控股股東。比亞迪半導體主營業務為功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，主要產品涵蓋IGBT、SiCMOSFET、MCU、電池保護IC、AC-DCIC、CMOS圖像傳感器、嵌入式指紋識別、電磁及壓力傳感器、LED光源、LED照明、LED顯示等。該行認為，在半導體逆全球化以及車規級半導體缺芯的背景下，比亞迪半導體在基本面及估值方面有望超出此前市場預期。

大行對比亞迪評級及目標價：

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