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【Google IO】Google加強電商服務功能　夥Shopify合作增商家曝光率

科技 17:14 2021/05/19

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Google宣布，日後會繼續透過AI技術改善旗下購物服務體驗，並與購物平台Shopify加深合作，為用戶推出更加簡便的購物流程。

疫情下全球對電商服務需求大，Google在年度大會Google I/O中，宣布透過AI技術改善旗下購物服務體驗，並與購物平台Shopify加深合作，為用戶推出全新更加簡便的購物流程。

＜＜【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙

＜＜【Google IO】Google搜尋功能升級　MUM系統提供專家級回答

Google指出，用戶每日在Google上購物的次數超過10億次，旗下的Shopping Graph購物圖表，提供來自數百萬個商戶的240億項貨品網址連結。Google將會透過AI技術，增強Shopping Graph購物圖表功能，深入理解用戶在購物時考慮的因素，例如產品、賣家、品牌、用家評論、產品資訊及庫存數據等。

此外，為了方便用戶搜尋心儀產品資訊，用戶在拍下產品圖片或進行截圖時，Google相簿將建議用戶使用Lens智慧鏡頭功能，可即時根據圖片內容進行搜尋，並進入購買介面。另外，Chrome瀏覽器也將推出新功能，讓用戶瀏覽已放入購物車但未完成交易的商品，方便隨時恢復購買。

同時，Google亦宣布與Shopify加深合作，雙方透過結合Google搜尋、地圖、圖片等功能，簡化用戶購物流程，並讓Shopify商家在不同Google平台上展示產品，增加曝光率。

責任編輯：李寶如

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