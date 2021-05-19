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【名人沽貨】持貨接近半個世紀　印度裔豪門夏利里拉家族　標售渣甸山大宅地

股樓投資 17:00 2021/05/19

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近期豪宅市場屢錄高價成交，促使不少業主趁機沽貨，其中印度裔豪門夏利里拉家族，最近委託代理標售旗下渣甸山包華士道屋地，將於7月7日截標。 

第一太平戴維斯獲委任為獨家代理，指將以交吉形式公開招標出售渣甸山包華士道8號獨立地段（內地段7091號），地盤面積達9,814平方呎，劃入「住宅（丙類）1」用途，地積比率為0.6，最高可建三層。該行又指出，上述屋地的業主已持貨接近半個世紀。據悉，上述物業由印度裔豪門夏利里拉家族持有。 

【名人沽貨】持貨接近半個世紀 印度裔豪門夏利里拉家族 標售渣甸山大宅地【下一頁

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資料顯示，夏利里拉家族在港扎根多年，除了上述渣甸山大宅，家族在港擁有多項物業，其中九龍塘對衡道的綠色大宅最為人熟悉。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 第一太平戴維斯

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