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【新股IPO】中泰國際指京東物流估值雖高　惟亦料盈利能力將快速提升　予其「申購」評級

股樓投資 16:53 2021/05/19

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中泰國際發表報告指，按2020年總收入計，新股京東物流(02618)是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。截至2020年底，京東物流的倉儲網絡幾乎覆蓋全國所有區縣，倉儲網絡的總建築面積約為2,100萬平方米，包括900多個自營倉庫及由雲倉生態平台上，業主及經營者運營的超過1,400個雲倉。同期，該公司在中國運營約200個分貨中心，自營運輸車隊約有7,500輛卡車，約620條航空貨運航線，與中國鐵路總公司合作使用250條鐵路路線，擁有超過19萬名配送人員，運營約7,280個配送站。

值得注意的是，2018至2020年，京東物流收入分別為人民幣378.7億元、498.5億元及733.7億元，其中來自京東集團及其關聯方的收入佔比由70.1%降至53.8%，主要因公司成功拓展一體化供應鏈客户，客户由3.2萬家增至5.3萬家。

按全球公開發售後的60.9億股本計算，京東物流市值為2,398-2,641億港元。20年市銷率約為3.0-3.3倍，高於行業平均水平。該行認為，京東物流估值水平雖高於物流行業的平均水平，但未來隨着公司的規模效應持續增強，來自母公司的收入佔比下降，客户集中風險可降低，盈利能力也將快速提升，綜合各方面因素，予其評級「申購」。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

京東物流（02618） 港股

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