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【京東業績】京東首季經調整純利增長33%至40億元 勝預期

新經濟追蹤 18:59 2021/05/19

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京東公佈首季度業績。

京東 （09618） 公佈首季度業績，收入為2032億元（人民幣，下同），按年增長39%；Non-GAAP（非公認會計準則）純利為40億元，按年升33%，超越市場預期。市場早前預估，京東上季營收可按年增長31%至1920億元，經調整盈利則增長24%至37.25億元。

京東的年度活躍用戶數由截至去年3月底12個月的3.874億，增加至截至今年3月底12個月的4.998億，亦即淨增1.124億。

京東首季度的商品收入按年增加35%至1753億元，服務收入則按年增加73%至278.94億元。

京東集團首席財務官許冉稱，2021年首季京東延續去年以來的強勁增長勢頭，公司收入更加多元化，服務收入佔比持續提高。京東商品收入包括電子產品及家用電器、日用百貨等商品收入，服務收入則包括平台及廣告服務、物流及其他服務收入。

京東旗下京東物流2618招股火熱  孖展逾1677億  超購211倍【下一頁】

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記者：陳健婷

港股 業績公布 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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