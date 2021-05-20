【京東業績】京東首季經調整純利增長33% 年度活躍用戶突破5億、股價績後逆市升逾3%

▲ 京東公佈首季度業績。

京東 （09618） 公佈首季度業績，收入為2032億元（人民幣，下同），按年增長39%；Non-GAAP（非公認會計準則）純利為40億元，按年升33%，超越市場預期。市場早前預估，京東上季營收可按年增長31%至1920億元，經調整盈利則增長24%至37.25億元。京東股價績後升逾3%，高見281.8元，成交4.1億元。

京東的年度活躍用戶數由截至去年3月底12個月的3.874億，增加至截至今年3月底12個月的4.998億，亦即淨增1.124億。京東零售首席執行官徐雷稱，4月1日京東的年度活躍用戶已經突破5億，集團80%的新用戶均來自下沉市場，今年在新用戶獲取渠道、成本質量控制會更靈活，預計2021年會持續目前的用戶增長趨勢。

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京東首季度的商品收入按年增加35%至1753億元，服務收入則按年增加73%至278.94億元。京東自上季起調整分部報告，京東物流將作為獨立業務分部，此外京喜及京東產發內部業務的業績從京東零售重新分類至新業務分部。

三大業務經營利潤方面，京東零售上季錄得73.4億元，按年增長45%，不過京東物流、新業務的經營虧損均按年擴大，京東物流經營虧損約14.7億元，對比去年同期擴大2.5倍；新業務經營虧損為22.8億元，按年擴大65%。

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首席財務官許冉稱，2021年首季京東延續去年以來的強勁增長勢頭，公司收入更加多元化，服務收入佔比持續提高。她續指，未來京東仍會優先考慮增長，目前所有業務綫均處於高速增長階段，預期京東零售2021年將維持去年的增長勢頭，長期利潤率將受惠規模效益及開放平台生態，京東物流則會繼續投資於基建及網絡。

內地科網巨頭大手筆投入社區團購，許冉指，「京喜拼拼」依然處於非常早期的發展階段，目前會專注基礎設施建設，而非靠補貼獲取短期流量，社區團購業務目前已進入17個省份，對整體的投資回報率（ROI）亦感到滿意。

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記者：陳健婷