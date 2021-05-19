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康希諾生物疫苗開始於內地接種 A股全日急升逾一成

股樓投資 17:35 2021/05/19

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由康希諾生物（06185）（滬：688185）生產的一針疫苗已在內地多個地區開打，康希諾A股一度升逾15%至576.94元（人民幣，下同），全日大升12.5%，報562元，成交11.9億元。

【美股焦點】大摩指最好情況下　2023年亞馬遜股價將升至6000美元　較現價高出85%  詳情請看[下一頁]

只需施打一針的疫苗由康希諾生物與人民解放軍軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發，於今年2月25日獲內地國家藥品監督管理局批准，在內地有條件使用。目前已在北京、上海、浙江、河南、安徽等地開打。

【房託基金】金發局指香港REITs發展落後 建議納入互聯互通吸引各地房託  詳情請看[下一頁]

康希諾生物於本周一（17日）發公告，表示康希諾生物和上藥三維生物將分別向上藥康希諾增資5.6億元及5.5億元。另外，康希諾生物擬將上藥康希諾作為其上海生產基地，用於腺病毒載體新冠疫苗克威莎的生產和供應，基地的年產能不少於2億劑。

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撰文 : 趙家盈

康希諾生物－B（06185） 疫苗 港股 軍事 腺病毒 北京 上海 人民幣 A股

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