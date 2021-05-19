【虛擬貨幣】中國出手封殺虛擬貨幣 比特幣一度失守4萬美元關口

中國銀行業協會、中國互聯網金融協會、中國支付清算協會共同發布公告，指近期虛擬貨幣價格暴升暴跌，虛擬貨幣炒作活動有所反彈，嚴重影響公眾財產安全，擾亂金融秩序，因此公布中國金融機構及支付機會不得開展與虛擬貨幣有關的業務，包括不能把虛擬貨幣作為貨幣進行交易、融資、衍生產品交易等，同時亦不恣以虛擬貨幣作為產品及服務家價，保險、結算、托管、抵押等均不得進行。

消息出台後多隻虛擬貨幣的價格急跌，其中比特幣一度失守40,000美元的關口，自早前歷史高位下跌超過三成，不過較年初約30,000美元計，仍然有近三成升幅。

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