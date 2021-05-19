【疫情商機】會計財務軟件助中小企提升營運　盯緊現金流量入為出

▲ 百味堂（Baekmidang Hong Kong）業務發展總監Brian Shia表示，以往從廚師訂貨，與供應商的文件單據來回繁複，數碼化後，將能簡化整體流程，提高效率。（受訪者提供圖片）

傳統而言，會計、簿記（bookkeeping）工作繁複，長久以來都需要交由專業人士負責，來到數碼化時代，簿記亦開始變得簡便。會計財務軟件Xero亞洲區董事總經理Kevin Fitzgerald表示，從前需要用紙張紀錄財務資料的年代已經過去，數碼化浪潮下，繁複的會計、簿記工作可借助互聯網、雲端技術代替。

去年新冠疫情爆發，為各類型企業特別是中小企經營帶來衝擊。Fitzgerald指出，疫情的確是一個讓企業，特別是SME數碼轉型的催化劑。「但中小企商戶老闆其實仍然未懂得數碼化軟件及平台的好處，仍需要更多教育。」他補充，疫情下，公司亦有舉辦網上講座，講解該會計平台的用法與好處。

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疫情衝擊 數碼轉型催化劑

Xero報告《Pandemic Insights: Small Business Experience》指出，SME只要選對數碼工具，疫情下仍有生存甚至突圍的機會。數據顯示，採用數碼及企業程式（apps）的中小企，疫情下的盈利能力雖然下降，但收入下降的企業比例，比沒有使用apps的企業小。而使用5個或以上apps的企業，當中有15.3%企業錄得收入下降，但就有22.5%沒有使用apps的企業，收入錄得下降。

▲ 會計財務軟件Xero亞洲區董事總經理Kevin Fitzgerald表示，未來SME將更加關注自身的財政健康狀況，對現金流等財務相關數據有非常大的渴求，藉此審視公司往後的策略，無庸置疑這亦是未來的發展趨勢。（受訪者提供圖片）

Fitzgerald透露，疫情期間，留意到不少客戶經常登入Xero平台，並且緊盯著企業自身的現金流，非常關注企業的財政健康。

未來SME將更加關注自身的財政健康狀況，對現金流等財務相關數據有非常大的渴求，藉此審視公司往後的策略，無庸置疑這亦是未來的發展趨勢。

按報告，去年2月至7月期間，中小企商戶在Xero的平台上最多搜尋的就是現金流，以及存貨紀錄相關的企業apps，其次是電子商貿相關的企業apps，如Shopify及Stripe等。

數碼系統教導使用需時

本次疫情對零售特別是餐飲業影響最大。百味堂（Baekmidang Hong Kong）業務發展總監Brian Shia表示，去年政府收緊社交距離以及限制餐廳的人流，改變大眾市民用餐的習慣，例如從堂食轉為外賣。他指出，公司亦改變營運模式，推出新產品等方式去增加收入，因此各種收支費用，如原材料採購文件單據等就與從前有所不同。「我每天都會登入Xero，審視公司的收入與支出狀況，其他如原材料訂單、送貨、存貨等資料亦能看到。」

Shia坦言，以往餐廳的各種訂單從廚師到供應商，文件單據來回非常繁複，而使用Xero的平台後，就可以將整個流程簡化及便於追蹤，提高整體效率。唯他亦指出，要將該系統與公司自身系統對接雖然簡單，因有API接口，但最花時間的是教導同事使用新系統。

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記者：李彥煒