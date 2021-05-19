【緣份到了@iM網欄】防蚊叮大法 簡單易做

夏天將至，小昆蟲開始出現，身邊有些朋友開始研究有什麼工具可以防蚊，坊間推出了一些「驅蚊器」和「捕蚊器」，朋友問我哪款比較好? 我會選擇「驅蚊器」，因為前者是被動，後者是主動。

相信很多人在戶外活動時都有被蚊子叮過，亦為此而煩惱，所以買了不同種類的防蚊用品。以前我是一個經常被蚊子叮的人，而且不是一般叮一兩口，而是每次被叮超過一百口，有時多達二百口之多，連眼皮也被叮，不論外露或衣服內都會被叮，幾乎是 「體無完膚」。

就是這樣，身邊朋友都會笑說很喜歡跟我一起，因為蚊子都會跟著我，減少叮朋友的機會。朋友會「讚美」我的皮膚比較白、血型比較甜，特別吸引蚊子。久而久之，我也 「信以為真」，沒有特別去考究為何老是被蚊子叮的原因。

記得十多年前陪媽媽到印尼掃墓，郊外到處都是草叢，除了蚊子外，最多的還有蒼蠅，數量非常之多。閒事無聊加上「天生嗜殺小飛蟲」的我，突然間變得非常「振奮」，一手把報紙捲起，就向著蒼蠅「大開殺戒」。印象中，我打中了超過三十隻蒼蠅，心裡實在「滿足」，而且沾沾自喜能有如此「好成績」。

直至有一天，我突然才明白「不殺生」 是包含一切眾生，愚癡的我，才恍然大悟。由小到大父母也不曾教我拍打小飛蟲，我問自己為何有這麼重的「習氣」 (即是 “習慣”) ，開始出現內疚心及為自己過去的殺業而懺悔。

要改變天生 「嗜殺」 的習慣對我來說並不容易。看到小飛蟲在我眼前或身邊，我會刻意抑制自己不去拍打，但內心和思想總是按奈不住，仍然想用「意念」去置牠們於死地。經過一段長時間的「修練」，真正能做到不殺業，並且憐憫這些眾生。

我亦由一個經常被蚊叮變成一個甚少被蚊叮的人了，朋友也嘖嘖稱奇! 從客觀上來看，我的血型沒有換過，皮膚仍然是那麼白，這到底是什麼原因? 答案很簡單，就是改變了「殺生」的行為。小飛蟲這一生的生命何其短，可能明天或者轉眼間就喪命，非常可憐。

牠們只是叮我一口，我卻要牠們的命，這公平嗎? 由 「討厭」 變成 「憐憫」，我對牠們的「敵意」少了，牠們也甚少再叮我了。如果你也經常被蚊叮，不妨跟著這個方法: 首先行動上放過牠們，慢慢連思想上也沒有傷害他們的念頭，過了一段日子，再體驗成效如何?

釋迦世尊說法《了義佛旨》鐵定：「佛子行人所行佛業，大悲為本，不得絲毫故意傷生，不得故意斷生居舍，不得故意剝奪眾生水餐，施加毒食，不得故意設難害生…… 」我們要把修行實踐在生活，切勿落入空洞的佛學理論，能夠真正的戒殺放生，實行《了義佛旨》之法規，以真正的大悲菩提心與平等覺照之心利益一切眾生。

自改變了「殺生」習慣，我的人緣、工作和生活也變得順利了。希望我今生不要再與衪們結下不解之仇怨，結的都是好的因緣！

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