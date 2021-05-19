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【教育積木人@iM網欄】靜觀練習﹕讓自己或與孩子共享「此時此刻」

名人薈萃 22:19 2021/05/19

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當我們每天都為口奔馳，為生活營營役役，匆忙之間，生活上變得走馬看花：上班途中腦內會煩惱著今晚煮什麼菜式、有時又會為搜集孩子的暑期活動而忘了下車；上班期間收到老師電話最煩惱，忙著工作之餘，內心也要隱隱思索回家後可以如何與孩子溝通，了解他的情況。家長們彷如早上做一份工，晚上回家後忙著照顧子女、家庭，又是第二份工。待子女安睡後，才有自己的時間，靜下來反思：自己感覺到疲累嗎？

就家長的壓力情況，新生精神康復會於2019年進行了〈香港家長壓力〉指數調查，並指出引致家長壓力的三大因素包括：(1) 擔心子女的競爭力、(2)憂慮子女的升學出路及 (3)為親職管教效能而感到愧疚。調查的首兩個因素都與子女的「前途」有關，可見，香港的家長對子女有很大的期望，調查同時亦指出：家長在親職管教上感到乏力，久而久之，這種「無力感」會為家長帶來壓力，並引發親子間的衝突，影響親子關係。

家庭治療大師 Murry Bowen 指出，在一個原生家庭 (Nuclear family)中，家庭成員間是有很強烈的情緒連結，任何事情發生在其中一個成員身上亦會影響其它成員。

嘗試就著她所提出的三角關係論述理解親子教養歷程，當父或母和子女之間的關係變得緊張，其壓力亦會同時轉向第三位成員，形成三角關係，以紓緩關係中的張力。例如媽媽在功課教育上與兒子產生矛盾，爸爸會充當「第三位成員」，以緩和母子之間的緊張氣氛。但若關係持續惡化，而這種三角關係未能有效地紓緩時，便會形成一些連鎖三角關係，爸爸這位「第三位成員」也會捲入角力圈中，家庭關係會變得更為複雜。可見，家長為了子女成長及未來發展而承受着很大壓力的同時，也有機會因為這份壓力產生持久的親子矛盾，令整個家庭的溝通形成惡性循環。

每人都會因應生活上形形色色的事件而產生不同程度的壓力，如未有及時覺察，壓力就會一直積存，如滾雪球般，越滾越大。當子女出生後，父母自然地冠上了「照顧者」的名銜，按著社會大眾的期望與要求，全心全意地擔當好「照顧者」的角色。可是，家長往往會忘記了自己也是需要被照顧的一員，當生活、工作、教養等無形壓力天天累積時，而家庭成員間的溝通又未能有效紓緩現況，壓力指數就會隨之飆升，而引起更多情緒或身體上的問題。

早前香港兒科醫學會及香港兒科基金的一項調查發現，有超過94%受訪家長在照顧子女時，都曾經出現過不少壓力症狀，例如，無緣無故發脾氣、情緒失控、頭暈頭痛及失眠等，可見香港家長的精神健康狀況已響起警號，不容忽視。

究竟，家長又可以怎樣於現況下紓壓？研究指出，進行靜觀練習可以有助減低壓力，並且有助提升親子關係及孩子的專注力。我們可以與子女一同進行練習，關顧子女同時亦關顧自己。我們可以嘗試與孩子一起進行以下的靜觀呼吸練習，一起學習專注於「此時此刻」：

  1. 將食指指尖放在「轉」的位置上。
  2. 順着箭頭方向打∞字，並配合方向慢慢「 一呼一吸」，時間約為五分鐘。
  3. 家長可以同時播放大自然的音樂配合練習。

如有興趣，家長亦可以參考坊間的一些免費資源進行靜觀練習，例如香港中文大學教育學院《喜步 ── 送給自己的小 Presence》（https://www.fed.cuhk.edu.hk/stepup/card/），網頁載有不同的靜觀練習卡，當中會有靜觀練習流程介紹及相應的聲音檔。

生活要關顧子女的同時，家長也要學習留些時間關顧自己。找個機會靜下來，飲杯水，停止所有資訊往來，好讓自己有一個完全平靜的空間，重新審視自己現時的生活狀況。作為照顧者的你，你已經無私地為子女貢獻了不少自己的時間、心血和心力。默默地付出的你，你有關顧到自己嗎？在每天的1440分鐘中，我們不妨抽取5至10分鐘，好好感受一下，關顧一下自己。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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