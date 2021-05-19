【房託基金】金發局指香港REITs發展落後 建議納入互聯互通吸引各地房託

香港金融發展局發表房地產投資信託基金（REITs）的研究報告，指香港早於2003年為已推出REITs的監管制度的市場之一，但型今仍落後於其他市場，認為香港政府應該完善REITs的定位及監管，吸引各個地區的REITs來香港上市。該局指按市值計，截型今年首季，香港REITs市場佔全球約1%，較2013年的2%進一步下降，而REITS市值佔港股市場比例值為0.4%，相比新加坡的13%，仍有很大空間。

金發局建議REITs可納入股市互聯互通計劃，令兩地市場都可以投資REITs，初步以南向交易為試驗，讓內地投資者投資香港的REITs，其後再進一步拓展為雙向交易。同時，香港首隻物流REITs順豐房托（02191）已上市，認為未來REITs不再限於傳統商業項目，海外基建及數據中心亦受市場歡迎，香港可以考慮本港基建、醫療保健設施及5G設施等範疇。

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