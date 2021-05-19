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LINE「搖一搖」加好友功能涉侵權 須賠逾1400萬日圓

環球政經 17:54 2021/05/19

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通訊軟件LINE曾在日本推出「搖一搖」加好友功能，但亦被京都市一間IT公司控訴侵害專利 ，今日則被東京地方法院裁定Line須向對方逾1400萬日圓。

綜合媒體報道，在通訊軟件Line曾推出「搖一搖」加好友功能中，用戶只須開啟App內的定位裝置，並近距離搖動手機，便可找到對方的ID。然而，功能推出後，卻被京都市IT企業「future-i（フューチャーアイ）」控告侵害專利，並要求賠償；而相關功能亦於去年5月停用，不過當時LINE則認為該功能容易被發明，所以不應當作為專利。

東京地方法院針對該案，在今天發出判決書。法官表示，這不是一項簡單的發明，並判決LINE須向對方賠償逾1400萬日圓；而LINE亦與並與原告達成和解。

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責任編輯：黎淑雯
 

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